3 ott 2023 18:47

ROMA CAPUT GOLF! - I VIP E GLI SVIPPATI DI TUTTO IL MONDO IN ESTASI PER LA RYDER CUP, CHE SI E' APPENA CONCLUSA CON LA VITTORIA DEL TEAM EUROPEO - NON SOLO QUELLI CHE ERANO PRESENTI AL MARCO SIMONE GOLF CLUB: ANCHE JOSE' MOURINHO E PEP GUARDIOLA HANNO SPESO ELOGI PER I PROTAGONISTI DEL TORNEO - IL CATALANO HA ELOGIATO IL SUO AMICO TOMMY FLEETWOOD: I DUE SI CONOSCONO DAL 2018 QUANDO PASSARONO UNA SERATA IN UN PUB A TRACANNARE BIRRA E PATATINE, A UN CERTO PUNTO…