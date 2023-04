ROMA CAPUT MOU - SCIAMANO E CAPOPOPOLO, MOURINHO A ROMA HA RITROVATO IL GUSTO DI ALLENARE DOPO GLI ANNI DIFFICILI ALLO UNITED E AL TOTTENHAM - I GIALLOROSSI INTRAVEDONO LA QUALIFICAZIONE IN CHAMPIONS E SOGNANO IL TRIONFO IN EUROPA LEAGUE - LO SPECIAL, CHE STASERA FESTEGGIA LE CENTO PANCHINE CON LA ROMA, VUOLE ALLUNGARE IL CONTRATTO - IL SIPARIETTO CON IL GIORNALISTA OLANDESE A CUI HA REGALATO UN PORTACHIAVI DELLA CONFERENCE LEAGUE - VIDEO

Estratto dell'articolo di Giulia Zonca per “la Stampa”

Oltre il limite della Roma c'è José Mourinho, l'unico allenatore al mondo in grado di riempire uno stadio. Una volta era raffinatamente perfido nelle parole e nel gioco, oggi è più spesso rude, maleducato e se un tempo ambiva a scardinare classifiche con i risultati più lussuosi, adesso si sceglie piazze disposte a crederlo un dio e squadre dove può predicare a intermittenza, ma sa costruirsi il percorso perfetto nel luogo ideale. È rimasto un gigantesco motivatore, un inguaribile risultatista ovvero un imperterrito ottimista.

La Roma è in zona Champions, la Roma è in semifinale di Europa League e soprattutto è ebbra di soddisfazione, traboccante di gratitudine, il circolo virtuoso perfetto per accendere Mou e quindi renderlo efficace. […]

Uno che vince 26 trofei non si muove a caso, conosce gli equilibri e se ne frega della forma, gradisce squadre senza leader perché l'uomo carismatico è lui ma pure altri tecnici si sono trovati tra le mani Rome senza più fari e non sono riusciti ad accenderla. […]

Mou sa incartare gli avversari, è la sua migliore qualità: lo faceva all'Inter, memorabile la doppia sfida con cui ha eliminato il Barcellona sulla via del successo in Champions, e gli riesce ancora. Poi canta con la curva. Poi regala a un giornalista olandese il portachiavi della Conference. Poi provoca Cassano. Poi fa l'occhiolino ad Allegri, in questa stagione ha incartato pure lui, ma forse se potesse scegliere non lo se lo vorrebbe trovare davanti in finale. Con l'effetto specchio si rischia sempre di perdere i punti di riferimento.

