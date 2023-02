ROMA, CHE FIGURACCIA! LA CREMONESE CENTRA LA PRIMA VITTORIA IN CAMPIONATO. LE RETI DI TSADJOUT E CIOFANI SU RIGORE, INTRAMEZZATE DAL GOL DI SPINAZZOLA, REGALANO IL SUCCESSO ALLA SQUADRA DI BALLARDINI (IL PRIMO IN SERIE A DOPO QUASI 27 ANNI) - MOURINHO ESPULSO E FURIOSO CON IL QUARTO UOMO, LA FRASE URLATA ALL'ARBITRO: "DAI IL ROSSO A..."

cremonese roma

Da gazzetta.it

La prima vittoria in campionato della Cremonese arriva contro una Roma che inseguiva il secondo posto e che così si complica la corsa Champions. Il vantaggio dei padroni di casa arriva al 17' con un sinistro al limite di Tsadjout servito da Valeri che spiazza Rui Patricio. La reazione della Roma c'è ma è molto poco concreta e con troppi errori. La ripresa si apre con l'espulsione di Mourinho per proteste, i giallorossi sbagliano troppi passaggi, ma al 71' Spinazzola aggancia il cross di lungo di Mancini e spiazza Carnesecchi per l'1-1. La Roma sembra avere in mano la partita ma un momento di distrazione costa caro ai giallorossi: Okereke viene atterrato in area da Rui Patricio, calcio di rigore. All'83' Ciofani dal dischetto riporta i suoi sul definitivo 2-1.

MOURINHO

cremonese roma

Da www.corrieredellosport.it

José Mourinho è stato espulso dopo un paio di minuti dall'inizio del secondo tempo di Cremonese-Roma. Mou, che già aveva gradito poco la direzione arbitrale nel primo tempo, se l'è presa con l'arbitro Piccinini ma, a scatenare la sua furia, sembra essere stata una frase detta dal quarto uomo Serra. Per questo Mou ha gridato al direttore di gara: "Dai il rosso a lui!" e poi ha continuato a inveire, calmato a fatica da Nuno Santos, preparatore dei portieri, e dal team manager Cardini.

Mourinho in tribuna con Foti

cremonese roma mourinho

Subito dopo il rosso, Mou si è accomodato in tribuna con Salvatore Foti, suo vice, squalificato per tutto il mese di marzo dopo aver insultato l'arbitro in Roma-Cremonese di Coppa Italia. La sua faccia, però, era tutta un programma.