ROMA COL "LUKAZZU" DURO! DOPO LA RETE AL LECCE, LUKAKU FESTEGGIA SOTTO LA CURVA SUD MOSTRANDO AI TIFOSI GLI ATTRIBUTI E LE SUE NOBILI VIRTU’ PISELLONICHE - “CORONA INFAME, MALEDETTO PARASSITA”. LA CURVA SUD ROMANISTA ATTACCA “FURBIZIO” E DIFENDE EL SHAARAWY E PELLEGRINI ACCUSATI DALL’EX RE DEI PAPARAZZI – LA REPLICA DI CORONA: “STATE DIFENDENDO GENTE ALLA QUALE DI VOI NON FREGA UN CAZZO, SIETE SOLO PUBBLICO, MERCE, COMPARSE. INCAZZATEVI CON CHI VI TRATTA COME BURATTINI” – VIDEO

Su YouTube un video meraviglioso del gol di Lukaku. Un uomo in sottofondo parla. Dice "dai ragazzi". Lo dice piano, Paulo riconquista palla. Poi speranzoso, Paulo la passa a Rom. Ancora più forte, Lukaku si libera. Lukaku si gira, tira. "DairagazGOOOOOOOOOOO". POESIA.?? pic.twitter.com/FYp5jp4W13 — Andrea Esse (@Salsidu10) November 6, 2023

Estratto da corrieredellosport.it

LUKAKU 4

"Giallorossa con la lupa sopra il petto, io di amarti non la smetto, sei la squadra del mio cuor! Non mollare, anche se poi giochi male, torneremo qui a cantare, per la squadra del mio cuor!". E' questo il coro, relativamente nuovo, di questa stagione, della Curva Sud. Un coro che racconta bene quale sia lo spirito dei tifosi e della Roma, intesa come squadra e come allenatore. Non è un caso che a fine partita Mourinho parli dei tifosi. E non è un caso che, dopo il gol vittoria all'ultimo secondo contro il Lecce, Romelu Lukaku, nell'esultare sotto la Sud, mostri ai tifosi gli attributi. Li ha lui, li hanno i suoi compagni, li hanno i tifosi che hanno trascinato la Roma a un successo insperato.

CORONA

La roma24.it

LUKAKU 4

Non si è fatta attendere la risposta di Fabrizio Corona, dopo gli striscioni dei tifosi della Roma nei suoi confronti dopo le recenti accuse a Zalewski, El Shaarawy, Pellegrini e altre figure del mondo del calcio. Queste le sue parole su un lungo post su Instagram: "Ai tifosi della curva sud della Roma sfugge un concetto fondamentale. L’infame è qualcuno che per salvare la propria pelle mette un’altra persona in difficoltà, solitamente riferendo alla polizia. Questi quattro bambini viziati che vanno allo stadio a fare i “criminali” sono la rovina del calcio e la rovina di un codice di rispetto che uno come me che si è fatto 6 anni di galera conosce meglio di tutti quanti voi messi insieme.

striscione curva sud contro corona

Se dovevate pitturare uno striscione con la parola "infame" dovevate guardarvi meglio in casa, state difendendo senza capire gente alla quale di voi non frega un ca**o… siete solo pubblico, merce, comparse… Quindi inca**atevi con chi vi tratta come burattini. Io ci ho messo la faccia e la firma, ma voi vi nascondete dietro una curva dove sono sicuro che quelli con le palle non la pensano come voi. Quindi se volete il mio rispetto o le mie attenzioni metteteci la faccia così ne parliamo. Forse non siete abituati a fare le cose singolarmente, vi muovete e parlate in branco come i vostri simili: le pecore".

STRISCIONE CURVA PRO PELLEGRINI roma lecce lukaku roma lecce mourinho lukaku