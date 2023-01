ROMA DI CORTO MOU-SO! PELLEGRINI SEGNA SU RIGORE, ABRAHAM SALVA SULLA LINEA ALL’ULTIMO SECONDO: I GIALLOROSSI BATTONO IL BOLOGNA E AGGUANTANO IN CLASSIFICA LA LAZIO SCONFITTA 2-1 A LECCE – MOURINHO IN ANSIA: ZANIOLO E DYBALA COSTRETTI A LASCIARE IL CAMPO PER PROBLEMI FISICI – IL DUELLO DA SALOON TRA ARNAUTOVIC E MANCINI CHE RINGHIA: “LEVAMI QUEL DITO DALLA FACCIA” - IL SALUTO DELL’OLIMPICO A MIHAJLOVIC E L'ESORDIO A CENTROCAMPO DI TAHIROVIC, 19 ANNI (UN MESSAGGIO DI MOU A TIAGO PINTO)

Da gazzetta.it

roma bologna

Tre punti per la Roma alla ripresa del campionato. Arrivano grazie al rigore procuratosi da Dybala per fallo di Lucumi dopo soli 6’ e trasformato da Pellegrini. Il Bologna nella ripresa ha provato a cercare il pareggio, ma senza creare grossi problemi a Rui Patricio. Unica nota negativa per i giallorossi l’uscita anzitempo di Zaniolo per una botta a un ginocchio.

Si sblocca subito il match: al 6’ Dybala viene steso in area da Lucumi, rigore netto che Pellegrini trasforma spiazzando Skorupski. Pochissime emozioni: un tiro da fuori di Mancini, toccato da Zaniolo, alto di poco e una rovesciata di Orsolini che invece passa di molto sopra la traversa.

roma bologna

Poco prima del riposo Dybala ci prova ma il suo tiro sporco finisce di poco sopra la traversa. La chance migliore subito dopo per Zaniolo che in mischia di prima mette a lato da due passi. Lo stesso Nicolò per poco non approfitta di un pasticcio difensivo in avvio di ripresa, con Skorupski che rimedia. Al 60’ lo stesso Zaniolo esce per un colpo a un ginocchio, al suo posto Abraham. L'assalto del Bologna è inutile e nel recupero Abraham salva sulla linea.

roma bologna dybala roma bologna arnautovic mancini