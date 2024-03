LA ROMA DI DE ROSSI NON MOLLA MAI! AL FRANCHI PARTITA DA INFARTO, LLORENTE SALVA I GIALLOROSSI ALL'ULTIMO SECONDO: FINISCE 2-2. FIORENTINA BEFFATA, DOPO IL 2-1 DI MANDRAGORA, BIRAGHI DAL DISCHETTO SI FA IPNOTIZZARE DA SVILAR: ENNESIMO ERRORE DELLA VIOLA DAGLI UNDICI METRI – SUL GOL DEL 2-1 DELLA FIORENTINA C'ERA FALLO DI BELOTTI (COME MAI IL VAR NON E' INTERVENUTO?)

All’ultimo assalto, rispunta la Roma. Il gol di Llorente in pieno recupero regala a Daniele De Rossi un punto d’oro, in fondo ad un match che la Fiorentina aveva interpretato al meglio. Nella sfida tra i “giochisti” della Serie A, il tecnico viola Vincenzo Italiano non riesce ad infliggere la seconda sconfitta in campionato a DDR, dopo le vittorie con Lazio e Maccabi Haifa e il pareggio col Torino. E deve accontentarsi di un pari intriso di rammarico, anche se la corsa viola verso l’Europa continua.

IL FALLO DI BELOTTI

C'è più di un dubbio sul gol del 2-1 segnato da Mandragora: l'azione nasce da un corpo a corpo fra Llorente e Belotti, i due si tengono ma ad un certo punto ognuno lascia la maglietta dell'altro, solo che l'ex attaccante della Roma trattiene per il braccio sinistro l'avversario, facendogli perdere l'equilibrio, da lì la caduta.

Non c'era neanche il rigore perla Fiorentina, poi parato da Svilar: Paredes pizzica appena la maglietta, all'altezza della spalla, di Belotti che si lascia cadere, Massa "abbocca" alla caduta. Nel caso, doppio errore per Massa: Paredes era già ammonito, Belotti avrebbe potuto battere a rete, era un'azione importante, doveva essere espulso per doppia ammonizione.

