31 mar 2023 12:05

LA ROMA FINISCE NEL MIRINO DEGLI INVESTIGATORI PER LO SCAMBIO PELLEGRINI-SPINAZZOLA CON LA JUVENTUS NEL 2019 - L'ESTERNO DELLA NAZIONALE È PASSATO AI GIALLOROSSI PER 29,5 MILIONI DI EURO, MENTRE IL DIFENSORE (ORA ALLA LAZIO) È ANDATO ALLA JUVENTUS PER 22 - IL PM DI ROMA HA RICEVUTO DAI COLLEGHI TORINESI LE INTERCETTAZIONI TRA IL DS DELLA JUVE CHERUBINI E STEFANO BERTOLA, EX DIRETTORE FINANZIARIO DEI BIANCONERI, DOVE SI SENTE: "HAI FATTO UN FUORI GIRI. SPINAZZOLA – PELLEGRINI NON PUOI FARLO!"