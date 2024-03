16 mar 2024 18:50

ROMA, “JOYA” E DOLORI – DE ROSSI PERDE DYBALA PER IL SASSUOLO: LESIONE ALL'ADDUTTORE DELLA COSCIA DESTRA - L'ARGENTINO RESTERÀ FUORI UNA DECINA DI GIORNI E SALTERÀ ANCHE GLI IMPEGNI CON LA NAZIONALE ARGENTINA. PER "SWAROVSKI" DYBALA E’ IL QUINTO STOP IN QUESTA STAGIONE PER PROBLEMI FISICI – IN FORTE DUBBIO ANCHE LUKAKU CHE ACCUSA PROBLEMI ALL’ANCA…