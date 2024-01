ROMA DA MILLE E UNA NOTTE - "IL SOLE 24 ORE" CONFERMA L’INTERESSE DEGLI ARABI PER LA ROMA, COME RIVELATO DA DAGOSPIA – SI TRATTA DI UN EVENTUALE INGRESSO NELL’AZIONARIATO DEL CLUB. LE VOCI SI RINCORRONO NEGLI AMBIENTI FINANZIARI SAUDITI – I FRIEDKIN DICONO DI NON VOLER CEDERE LA SOCIETA’ MA, COME DAGO-DIXIT C’E’ UNA TRATTATIVA (IL NUOVO CORSO DEL CLUB DOVREBBE AVERE GIOVANNI MALAGO' COME PRESIDENTE E FRANCESCO TOTTI COME SUO VICE)

La Roma a più di 40 anni dall’ultima volta volerà a Riyadh per affrontare l’Al-Shabab, club della Roshn Professional League fondato 75 anni fa, all’Al-Awwal Park (lo stesso impianto in cui si gioca la Supercoppa).

L’amichevole è stata organizzata nell’ambito della Riyadh Season, la manifestazione con eventi sportivi, musicali e culturali che promuove l’immagine della capitale saudita e attrae oltre 15 milioni di visitatori, e che da qualche mese campeggia come main sponsor sulle maglie della Roma (l’accordo biennale dovrebbe valere 25 milioni).

L’appeal della maglia giallorossa e di un città come Roma non è stato scalfito dalle recenti difficoltà e l’esonero di un allenatore iconico come Josè Mourinho. Anzi. Da qui l’interesse da parte del mondo arabo anche per un eventuale ingresso nell’azionariato del club. Le voci in questo senso trovano conferma negli ambienti finanziari sauditi in stretto contatto con quelli americani sempre più presenti nel Golfo con banche consulenti.

Il confine di una trattativa e prim’ancora di una manifestazione di interesse, tuttavia, non è stato superato. In questo senso, c’è il massimo rispetto per la famiglia Friedkin che complessivamente ha investito nell’avventura a Roma in circa tre anni 850 milioni di euro.

