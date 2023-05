ROMA RESTA TABÙ PER SINNER – AL FORO ITALICO JANNIK SI SI FERMA AGLI OTTAVI: SI ARRENDE ALL'ARGENTINO CERUNDOLO IN TRE SET (6-7 6-2 6-2) – L'ALTOATESINO PEGGIORA IL RISULTATO DEL 2022, QUANDO ARRIVÒ AI QUARTI – IL DUBBIO SU UN'INTOSSICAZIONE ALIMENTARE. SUL 4-4 HA DETTO AL SUO ANGOLO “MI GIRA LA TESTA” – FOTO BY MEZZELANI

Estratto dell'articolo di Federica Cocchi per www.gazzetta.it

Non c'è gioia per il Foro Italico e per Jannik Sinner che esce di scena dagli Internazionali agli ottavi contro l'argentino Francisco Cerundolo 6-7 6-2 6-2 e peggiora il risultato dello scorso anno, quando raggiunse i quarti. Una prestazione lontana anni luce da quello che ci si sarebbe aspettato.

Stavolta sembra che la colpa sia di un'intossicazione alimentare di cui sarebbe stato vittima anche il coach Simone Vagnozzi, ma è un'indiscrezione da confermare. "Mi gira la testa" ha detto al suo angolo sul 4-4 del primo set.

Nel primo set Sinner sembra rallentato. Fatica molto di più del solito al servizio. Nonostante parta subito con un break, non riesce a confermarlo e a ogni game di servizio deve rincorrere. Fatica a respirare, forse a causa dell'allergia. Sul 4-4 dice al suo angolo "mi gira la testa". […]

Ma il secondo set parte malissimo. Subito sotto di un break, a freddo, ne subisce un secondo e finisce sotto 3-0. Si siede all'angolo e ansima. Riesce a recuperare un break, tenta anche il riaggancio sul 4-2 ma alla fine cede di nuovo la battuta e finisce sotto 5-2. Cerundolo è ovviamente in fiducia e ne approffita per rimettersi in carreggiata.

Terzo set che parte di nuovo malissimo, un break sotto appena mette piede in campo. Non sembra nemmeno parente del Sinner che siamo abituati a vedere. Tanti gratuiti, in compenso l'argentino visita tutti gli angoli del campo costringendolo a rincorrere.

