LA ROMA RIMONTA IL MILAN: IL NAPOLI E’ CAMPIONE DI INVERNO - I ROSSONERI DI PIOLI AVANTI CON KALULU E POBEGA HANNO SUBITO DUE GOL NEL FINALE. PRIMA IBANEZ HA RIANIMATO LA ROMA INCORNANDO DI TESTA UN CALCIO D'ANGOLO. POI LA ZAMPATA DI ABRAHAM HA REGALATO AI GIALLOROSSI IL PARI – IL MILAN AGGANCIATO DALLA JUVENTUS AL SECONDO POSTO A -7 DAL NAPOLI - INCONSISTENTE LA PROVA DI ZANIOLO

milan roma

Milan-Roma 2-2 nel posticipo della 17a giornata di Serie A. I rossoneri di Pioli hanno subito la doppia rimonta dei giallorossi nel finale dopo aver condotto la sfida per 87 minuti senza patire. Match sbloccato da Kalulu al 30' sugli sviluppi di un corner e raddoppio a firma di Pobega al 77' con un contropiede che sembrava aver chiuso i conti in campo. All'87' invece Ibanez ha rianimato la Roma incornando di testa un calcio d'angolo e al 93' è stata di Abraham la zampata da pochi passi che ha ristabilito la parità. Milan agganciato dalla Juventus al secondo posto a -7 dal Napoli.

LE PAGELLE

Kalulu 7 - Decisivo in difesa, ma anche in attacco. Non solo sblocca il match con il primo gol di testa del Milan in stagione, ma nella ripresa è autore di una chiusura decisiva su Zaniolo nell'area piccola. Impeccabile.

Leao 6,5 - Le sue sgasate mandano spesso in ansia Celik e Mancini, ma non trova il modo di incidere personalmente con pericolosità. Allora manda in porta Pobega con un assist al bacio sfruttando il movimento di Giroud.

Diaz 6 - Il più propositivo tra i quattro giocatori offensivi del Milan giocando tra le linee e sulle sponde di Giroud. Le sue conclusioni però sono timide e non trovano il bersaglio grosso al contrario di Pobega (6,5) che sfruttando gli spazi trova il secondo gol con la maglia del Milan in contropiede.

Dybala 5,5 - Prova ad accendersi spostandosi molto sulla trequarti, ma lo fa ad intermittenza e senza trovare il supporto dei compagni.

Abraham 6 - Sfida l'amico di infanzia Tomori che non gliene fa passare una. Il gioco remissivo della Roma non lo aiuta e lo si vede solo quando fa ammonire due avversari. In piena recupero però trova la zampata che vale il pareggio e potrebbe svoltargli la stagione.

Zaniolo 5 - Inconsistente nelle due fasi di gioco. In attacco non si vede praticamente mai, ma anche in copertura è sempre in ritardo e non trova mai il modo di mettere in difficoltà Hernandez. Al contrario, si prende la "solita" ammonizione.