16 gen 2024 11:01

LA ROMA RIPARTE DA DANIELINO DE ROSSI: L'EX CAPITANO È L'UOMO PRESCELTO PER IL POST-MOURINHO - SI TRATTA DI UNA MOSSA PER EVITARE LE CONTESTAZIONI DEL POPOLO GIALLOROSSO: DI SICURO NON È DETTATA DA SCELTE TECNICHE, VISTO CHE L'UNICA ESPERIENZA IN PANCHINA DI "DDR", CON LA SPAL IN SERIE B, È STATA DISASTROSA - QUELLA VOLTA CHE DE ROSSI DISSE DI MOU: "SPERIAMO CHE NON SI STUFI DELLA PIAZZA, NON VORREI METTERMI NEI SUOI PANNI" - LA "PROFEZIA" DI ZAZZARONI A OTTOBRE: "MOU NON FINIRÀ LA STAGIONE" - VIDEO