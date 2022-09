LA ROMA E’ DYBALA-DIPENDENTE – ZAZZARONI: "VENTI CONCLUSIONI, ZERO GOL. LA SQUADRA SENZA L’ARGENTINO VEDE RIDURRE LA CAPACITÀ DI SEGNARE. A QUESTA ROMA SERVE COME IL PANE L’IMPROVVISAZIONE, LA GENIALATA, SOPRATTUTTO SE LA PARTITA PRENDE LA PIEGA DELLA SCONFITTA INEVITABILE, E SE L’ARBITRO VA IN CONFUSIONE – IL CAMPO DELL’OLIMPICO E’ IL PEGGIORE DELLA SERIE A" – LA DIFESA DI ALLEGRI: “MAX RESTA IL VALORE PIÙ ELEVATO DELLA JUVE E PER QUESTO IN GRADO DI RISOLLEVARLA”

Ivan Zazzaroni per il Corriere dello Sport

PAULO DYBALA

Mourinho le chiama “le nostre difficoltà”. Sono i limiti oggettivi di una squadra che senza Dybala, la sua alta qualità, vede ridurre l a capacità di segnare e risolverla. Individualmente, intendo.

Contro l’Atalanta più realista e concreta di Gasperini, la Roma le ha mostrate tutte, le proprie difficoltà: ha giocato, creato, dominato, sbagliato. Sbagliato tanto, tutto. E sempre individualmente.

Ha sbagliato per primo Abraham, due volte solo davanti al portiere; come lui ha fatto Zaniolo e peggio di entrambi Shomurodov che nel finale ha trovato la porta aperta e di testa non è riuscito a centrarla. Venti conclusioni , zero gol. Dalla parte opposta una conclusione, tre punti. E non è casuale che il successo l’abbia firmato Giorgio Scalvini, 18 anni, difensore e all’occorrenza centrocampista, l’unica volta che ha potuto avvicinarsi all’area di Rui Patricio : è lui l’immagine del rinnovamento.

dybala

Sono state sufficienti sette giornate, poco più di un mese, per stabilire la dipendenza che mi attendevo, quella da Dybala: a questa Roma serve come il pane l’improvvisazione, la genialata, soprattutto se - come ieri - la partita prende la piega del fatalismo, della sconfitta inevitabile , e se l’arbitro va in confusione: nel primo tempo, forse sulla scorta delle decisioni prese troppo rapidamente nel derby, Chiffi non ha estratto almeno 4 gialli, due per parte ; nella ripresa è sembrato addirittura intimidito, spiazzato dall’aumento della pressione e di conseguenza distante dal controllo al quale è deputato.

La reazione - plateale - di Mou, che l’ ha pagata con l’espulsione, è stata più di memoria, di precedenti riemersi, che di presente.

Qualche riga la riservo anche al terreno dell’Olimpico più volte criticato da Sarri e Mourinho. È forse il peggiore della serie A e allora mi chiedo come sia possibile, nel 2022, presentarlo in queste condizioni: è come se avesse appena ospitato due edizioni di fila del Sei Nazioni. Il pallone scorre lento, gli avvallamenti si sprecano, il controllo risulta esercizio acrobatico: i giocatori faticano a produrre qualcosa di lineare, infatti è spesso in aria. I l pallone. Così come il risultato.

mourinho dybala

Il valore di Allegri e la Juvirtuale

Pur occupandomi della Roma, non fuggo dalle opinioni personali , e dalle cose scritte , neppure davanti all’imbarazzante sconfitta della Ju v irtuale a Monza (bravo e coraggioso Palladino). Rivisti Paredes, McKennie, Vlahovic, il Vlahovic attuale, e Kostic, confermo che Max resta il valore più elevato della Juve e per questo in grado di risollevarla.

Non credo - come sento dire e spesso leggo - che Nedved e Arrivabene lo vogliano fuori dalle palle. Fatico a entrare nei pensieri di Pavel, ma credo di conoscere abbastanza bene l’amministratore delegato per poter affermare che la sua priorità è sempre l’azienda e tutti quelli che ne fanno parte e che non gradisc e affatto le rivoluzioni in corsa e al buio .

zazzaroni 45

A nche l’anno scorso la partenza di Allegri fu orribile, ma alla fine riuscì ad aggiustare la stagione del post-Ronaldo. Ora è forse più dura: i e ri in campo c’erano giocatori che avevano assorbito le tensioni del momento, gente senza il temperamento da grande squadra , visibilmente trattenuta, spaventata o con la testa in tilt (Di Maria). Durante la sosta s o no curioso di verificare fino a che punto il management sia in grado di individuare i problemi e le soluzioni.

roma atalanta

Trovo poi che nelle ultime settimane si siano toccate straordinarie punte di cialtroneria: ho sentito dire che nei due anni di “ferma” Allegri non si sarebbe aggiornato. Gli stess i che sparano queste cazzate potrebbero suggerirgli , che so, di frequentare il Cepu o le lezioni online di Pegaso e Unicusano .

roma atalanta paulo dybala roma atalanta roma atalanta mou paulo dybala paulo dybala paulo dybala paulo dybala