28 mag 2023 09:50

LA ROMA E’ VIOLA DI RABBIA – LA FIORENTINA RIBALTA MOURINHO (AMMONITO, SALTERA’ L’ULTIMA CON LO SPEZIA) – MA I GIALLOROSSI SONO INFURIATI PER L'ARBITRAGGIO DI GIOVANNI AYROLDI E PER COME HA TRATTATO IL FALLO DI MANDRAGORA SU MISSORI IN OCCASIONE DELLA RETE DEL PARI – MOU HA OPTATO PER IL SILENZIO STAMPA AL FINE DI EVITARE DISTRAZIONI IN VISTA DELLA FINALE DI EUROPA LEAGUE – L’INTER BATTE L’ATALANTA E STRAPPA IL PASS PER LA PROSSIMA CHAMPIONS