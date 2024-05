LA ROMA SFIORA L’IMPRESA, L’ATALANTA FA LA STORIA: 3-0 AL MARSIGLIA E PRIMA FINALE EUROPEA - LA "DEA" AFFRONTERA’ A DUBLINO Il 22 MAGGIO IL BAYER LEVERKUSEN CHE MANTIENE L’IMBATTIBILITA’: 2-2 CONTRO LA ROMA - LA DOPPIETTA DI PAREDES (SU RIGORE) SPAVENTA XABI ALONSO, SVILAR PARA TUTTO. POI UN PASTICCIO SU UN ANGOLO E L'AUTORETE DI MANCINI CONDANNANO I GIALLOROSSI RAGGIUNTI NEL FINALE SUL PARI DA STANISIC - E DOMENICA SERA CI SARA' ATALANTA-ROMA...

Da sportmediaset.mediaset.it

bayer roma

È Bayer Leverkusen-Atalanta la finale di Europa League 2024. Dopo lo 0-2 dell'Olimpico, la Roma sfiora la grande impresa, portandosi sul 2-0 prima del 2-2 finale. Dopo un inizio equilibrato, i padroni di casa prendono il sopravvento ma Svilar e il palo (conclusione di Palacios) tengono in vita i giallorossi.

Nel finale del primo tempo Tah atterra Azmoun in area e Paredes non sbaglia (43'). Ancora l'argentino sempre su rigore al 66' riequilibra il discorso qualificazione, ma all'82' Svilar, i migliore in campo, sbaglia l'uscita su un corner con il pallone che carambola su Mancini per il più beffardo degli autogol. Al 97' il pareggio di Stanisic. La finale a Dublino il 22 maggio.

atalanta marsiglia

ATALANTA-MARSIGLIA

Da gazzetta.it

L’Atalanta fa la storia e si qualifica per la finale di Europa League, prima storica europea per il club. A Bergamo batte il Marsiglia 3-0 (all’andata 1-1) grazie ai gol di Lookman, Ruggeri e Touré. Estasi totale in città: mercoledì prossimo la sfida alla Juve per la Coppa Italia, quello successivo a Dublino contro il Leverkusen per l’Europa League. E in mezzo la corsa al quinto posto in campionato. I fuochi d’artificio illuminano Bergamo!

bayer roma atalanta marsiglia bayer roma