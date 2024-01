29 gen 2024 22:58

LA ROMA SOFFRE CONTRO LA SALERNITANA MA ALLA FINE PORTA A CASA I TRE PUNTI COL RIGORE DI DYBALA E LA RETE DI PELLEGRINI – LA CURA DE ROSSI FUNZIONA? ANCORA PRESTO PER DIRLO VISTO CHE VERONA E SALERNITANA LOTTANO PER NON RETROCEDERE. A PREOCCUPARE E’ IL PRIMO TEMPO HORROR DEI GIALLOROSSI CHE NON HANNO MAI TIRATO IN PORTA E LA GESTIONE DEL DOPPIO VANTAGGIO (I CAMPANI HANNO SUBITO ACCORCIATO CON KASTANOS) – GIALLOROSSI A UN SOLO PUNTO DAL QUARTO POSTO…