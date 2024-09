22 set 2024 19:55

LA ROMA, TERREMOTATA DALL’ESONERO DI DE ROSSI, DALL’ADDIO DELL’AD LINA SOULOUKOU E DALLA CONTESTAZIONE DEI TIFOSI A FRIEDKIN, AFFONDA L’UDINESE 3-0 - ANCORA IN GOL DOBVYK, PRIMA VITTORIA PER JURIC – LA CURVA SUD VUOTA PER PROTESTA PER I PRIMI 30 MINUTI, FISCHI PER PELLEGRINI E CRISTANTE, STRISCIONI PER DE ROSSI – MANCINI È ENTRATO IN CAMPO CON UN PAIO DI CUFFIE. IL DIFENSORE HA SCELTO DI USARLE COME GESTO DI SOLIDARIETÀ NEI CONFRONTI... - VIDEO