22 apr 2023 19:10

ROMELU LUKAKU È STATO “GRAZIATO”! L’ATTACCANTE DELL’INTER SARÀ IN CAMPO CONTRO LA JUVENTUS NELLA SEMIFINALE DI RITORNO DI COPPA ITALIA IN PROGRAMMA MERCOLEDÌ AL MEAZZA. IL PRESIDENTE DELLA FEDERCALCIO GRAVINA HA ANNULLATO “IN VIA ECCEZIONALE” LA SQUALIFICA DEL NERAZZURRO, CHE ERA STATO ESPULSO PER AVER REAGITO AI CORI RAZZISTI DI PARTE DELLA CURVA JUVENTINA – LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO AVEVA RESPINTO IL RICORSO…