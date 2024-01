ROMELU NON FA LO STUPIDO STASERA! - LUKAKU STA PREPARANDO LA SUA "EXIT STRATEGY" DALLA ROMA? DOPO AVER RIFIUTATO LE OFFERTE MULTIMILIONARIE DALL'ARABIA SAUDITA, ADESSO "BIG ROM" FA L'OCCHIOLINO ALLA SAUDI PRO LEAGUE: "NEI PROSSIMI DUE ANNI POTREBBE DIVENTARE UNA DELLE MIGLIORI LEGHE AL MONDO, SE NON LA MIGLIORE" - SOLO LA QUALIFICAZIONE IN CHAMPIONS POTREBBE GARANTIRE LA PERMANENZA DEL GIGANTE BELGA A ROMA: A GIUGNO TORNERÀ AL CHELSEA...

1. LUKAKU TENTATO: "IL CAMPIONATO ARABO SARÀ IL MIGLIORE AL MONDO". E LA ROMA TREMA

Estratto da www.gazzetta.it

Romelu Lukaku ha regalato con un suo gol la vittoria alla Roma nell'amichevole a Riad contro con l'Al-Shabab (2-1 il finale , l'altra rete giallorossa siglata dal giovane Joao Costa). Ma più importanti della rete sono state le parole post partita.

LE PAROLE

"Nei prossimi due anni vedo la Saudi Pro League diventare una delle migliori al mondo, se non la migliore. I club fanno molti sforzi per portare qui i top player. A breve potrebbe essere la migliore competizione in assoluto". […]

2. ROMA, SOLO LA QUALIFICAZIONE IN CHAMPIONS PUÒ GARANTIRE LA CONFERMA DI LUKAKU: LA SITUAZIONE

Estratto dell'articolo di Andrea Piras per www.tuttomercatoweb.it

La Champions League è l'unica via per trattenere Romelu Lukaku. La Roma vuole confermare ovviamente il proprio centravanti ma dal punto di vista economico dovrà fare affidamento solo sulle entrate che solo la qualificazione alla prossima coppa dalle grandi orecchie può garantire. Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il centravanti è arrivato nella Capitale dal Chelsea in prestito per una cifra di poco superiore ai 7 milioni di euro.

LA SITUAZIONE

Il giocatore si è liberato ai Blues con un gentlemen agreement secondo il quale a giugno, se vorrà partire, dovrà farlo alle condizioni che vuole il club londinese. Ovvero chi vorrà Big Rom dovrà sborsare la cifra di circa 43 milioni di euro. […] l'esborso complessivo fra cartellino e ingaggio sarebbe di circa 80 milioni di euro.

