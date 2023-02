RONALDO D'ARABIA - DOPO MESSI CON IL "BISHT", L'ABITO TRADIZIONALE DEL QATAR, ORA TOCCA A CR7 FARSI AVVOLGERE DAL POTERE DEI PETROLDOLLARI - PER FESTEGGIARE I 300 ANNI DALLA FONDAZIONE DELL'ARABIA SAUDITA, IL CENTRAVANTI PORTOGHESE HA INDOSSATO GLI ABITI TIPICI SAUDITI A UN EVENTO CON LA SQUADRA, CON TANTO DI SPADA - TANTO PER RIBADIRE IL CONCETTO CHE ORMAI IL CALCIO APPARTIENE AGLI SCEICCHI E GLI EMIRI…

CRISTIANO RONALDO CON GLI ABITI TRADIZIONALI SAUDITI

(ANSA) - Dopo Lionel Messi vestito con il Bisht, uno dei capi d'abbigliamento arabi più prestigiosi e che rappresenta benessere e regalità, nel momento in cui ha sollevato in Qatar la Coppa del Mondo, adesso tocca a Cristiano Ronaldo.

Infatti, per festeggiare i 300 anni dalla fondazione dell'Arabia Saudita, CR7 ha festeggiato a Riad andando in campo per un evento celebrativo vestito con abiti tipici sauditi, assieme a dirigenti dell'Al Nassr e al compagno di squadra Talisca, brasiliano ex Bahia e Benfica e impugnando una spada. Simile a quella che, bianca sul verde (colore dell'Islam), campeggia sulla bandiera saudita. I social del club hanno poi diffuso le immagini dell'evento.

