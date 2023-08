IN ROSA O IN AZZURRO, LA NAZIONALE ITALIANA PRENDE SOLO SCHIAFFI – LA CLAMOROSA DISFATTA DELL’ITALCALCIO FEMMINILE AI MONDIALI IN AUSTRALIA E NUOVA ZELANDA È LA PUNTA DELL’ICEBERG: È TUTTO IL MOVIMENTO CHE SOFFRE DI UNA CRISI SENZA PRECEDENTI – LA CT (USCENTE) MILENA BERTOLINI PONTIFICA E PARLA DI “BUON FUTURO”, MA LA VERITÀ È CHE IL PASSAGGIO AL PROFESSIONISMO SI È RIVELATO UN BOOMERANG, E IL CAMPIONATO UNICO, TROPPO COSTOSO, È UN FLOP…

NAZIONALE ITALIANA DI CALCIO FEMMINILE

Cronaca annunciata di un fallimento. L'Italcalcio in rosa esce dai mondiali dell'altro mondo, in Australia e Nuova Zelanda, giocando un calcio davvero dell'altro mondo. La proposta nazionale dalla (si spera) uscente Milena Bertolini torna a casa avendo segnato 3 reti e subendone 8, vincendo una partita contro l'abbordabile Argentina ma affondando nelle successive due uscite. Le azzurre hanno preso sulla guancia una manita dalla Svezia (5-0) e nella disfida dentro-fuori sono riuscite a perdere per 3-2 contro una nazionale che di paura non faceva veramente poco: quella del Sudafrica […]

[…] Alla fine Milena Bertolini, il ct della Nazionale in scadenza di contratto e prossima ad essere esautorata dall'incarico […] non sapeva che dire […]: «Sono convinta delle scelte che ho fatto: in questa Nazionale ci sarà un buon futuro, il Mondiale è servito per far crescere calciatrici giovani. Il mio futuro? Non conta […]».

La realtà è ben diversa da quella ottimistica prospettata dalla Bertolini: è il calcio al femminile ad essere precipitato in una crisi senza precedenti nella quale la figuraccia mondiale è la punta dell'iceberg.

Basta analizzare il campionato: le squadre iscritte sono soltanto nove e la decima, ovvero la Sampdoria, ha annunciato una ventina di giorni fa il ritiro: «Troppe le spese, le trasferte costano troppo, non ce la facciamo proprio», hanno fatto sapere. L'idea di grandezza che si è data il calcio in rosa come l'equiparazione al calcio maschile, il professionismo delle calciatrici e le partite teletrasmesse da Sky non ha funzionato.

Si è rivelato un boomerang. Il campionato unico è troppo costoso per realtà che non hanno alle spalle società organizzate come la Juventus. Siamo davvero all'anno zero. La serie A non decolla, i club boccheggiano, la nazionale viene presa a schiaffi ai mondiali e la ct Bertolini è sull'uscio, anzi già fuori dal progetto. Quale futuro per il calcio in rosa?

