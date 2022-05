26 mag 2022 19:37

LA ROSICATA DEGLI OLANDESI PER L’OCCHIOLINO DI ABRAHAM: “UN SIMULATORE, DEGNO ALLIEVO DI MOURINHO" - ALCUNI ORGANI DI STAMPA OLANDESI CRITICI NEI CONFRONTI DEL CENTRAVANTI PER AVER PERSO TEMPO NELLE FASI FINALI DELLA PARTITA – “SONO GIOCATORI DI MOU PER UNA RAGIONE, NON È COLPA LORO” - MANCINI E LA FRASE DETTA A CRISTANTE PRIMA DEL GOL DI ZANIOLO - VIDEO