22 dic 2023 18:09

ROSOLINO CELESIA, EX GIOVANE PROMESSA DEL CALCIO, È STATO UCCISO A COLPI DI PISTOLA IN UNA DISCOTECA DI PALERMO (FORSE UN REGOLAMENTO DEI CONTI TRA BANDE) - IL 22ENNE, CHE HA GIOCATO ANCHE PER LE GIOVANILI DEL TORINO E DEL PALERMO, AVEVA INIZIATO A FREQUENTARE "GIRI PERICOLOSI" DOPO AVER APPESO GLI SCARPINI AL CHIODO - DUE FRATELLI, UNO DI 22 ANNI E UNO DI 17, SONO STATI ARRESTATI PER L'OMICIDIO: UNO DI LORO HA RACCONTATO DI...