LA ROSSA E’ DIVENTATA GIALLOROSSA: ALLORA SI’ CHE LA FERRARI PUO’ VINCERE IL MONDIALE - LE PRIME IMMAGINI DELLA NUOVA SF-24, LA VETTURA CON CUI IL CAVALLINO PROVERÀ A DARE L’ASSALTO AL TITOLO: CLASSICA LIVREA ROSSA, ATTRAVERSATA DA BANDE BIANCHE E GIALLE, MENTRE DIMINUISCONO LE TONALITÀ DI NERO - IL CAPO DEL MURETTO FERRARI VASSEUR: "RIPARTIAMODA DOVE C'ERAVAMO FERMATI NEL 2023" (CIOE', DALLE SCONFITTE?) - LECLERC: "LA MACCHINA MI PIACE MOLTO. MI ASPETTO UN..." - VIDEO

LA FERRARI HA DETTO: PIANGETE? MACCHINA COMUNQUE PROMOSSA? pic.twitter.com/CsJNq9ikxA — rik46? (@_rik46) February 13, 2024

FERRARI SF-24

(ANSA) Classica livrea rossa, attraversata da bande bianche e gialle, mentre diminuiscono le tonalità di nero. Sono le prime immagini della nuova SF-24, la vettura con cui la scuderia Ferrari affronterà la stagione 2024 di Formula 1 al via il 2 marzo in Bahrain. Le immagini sono comparse in un breve video trasmesso dalla Ferrari sui propri canali.

La SF-24 è stata presentata a Fiorano, alla presenza di un ristretto numero di ospiti, e in collegamento online col resto del mondo. Tra i presenti il presidente John Elkann, il ceo Benedetto Vigna e il vicepresidente Piero Ferrari, oltre al team principal Fred Vasseur e ai piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz. Sulla strada che affianca il circuito una piccola folla ad assistere all'evento. La SF-24 è la terza vettura della nuova generazione a effetto suolo introdotta due anni fa da Formula 1, ma vede una discontinuità anche nelle forme. Il bianco è stato reintrodotto dopo il successo riscosso l'anno scorso dalla carrozzeria speciale vista a Las Vegas, mentre il giallo è da sempre il secondo colore della Ferrari ma le strisce longitudinali mancavano sulla livrea dal 1968 e non erano mai state accoppiate a quelle bianche. La tonalità di rosso è il Racing Red 2024, opaco.

FERRARI SF-24

Il nero è limitato al fondo vettura, alle paratie anteriori, a parte dell'halo e ad altri dettagli. Anche i cerchi sono rossi con doppia striscia bianca e gialla, colori che caratterizzano anche i numeri di gara - il 16 e il 55 - che continuano ad essere in Ferrari Sans, il carattere ufficiale della Casa di Maranello, ma ora in corsivo. Fra oggi e domani la SF-24 completerà i suoi primi chilometri per consentire la raccolta di immagini e fotografie a uso marketing e comunicazione, ma ciò offrirà alla squadra la possibilità di effettuare lo shakedown della vettura e permetterà ai piloti, dopo averla provata al simulatore nelle ultime settimane, di farsi una prima idea di come la monoposto si comporti in pista.

Vasseur

SAINZ VASSEUR LECLERC 1

(ANSA) "Presentare una nuova vettura è sempre un momento molto emozionante, sia per me che per i piloti, anche se tutti noi stiamo già pensando a quando ci confronteremo in pista con i nostri avversari. Quest'anno dobbiamo ripartire da dove c'eravamo fermati nel finale della scorsa stagione, quando eravamo costantemente nelle prime posizioni.

Ci aspetta il campionato più impegnativo della storia della Formula 1 e con Charles e Carlos siamo d'accordo: dobbiamo essere più cinici ed efficaci nell'approfittare delle occasioni, cercando di portare a casa punti ad ogni gara e continuando a migliorarci sotto tutti gli aspetti". Così Fred Vasseur, team principal della scuderia Ferrari, in occasione del lancio della SF-2024. Vasseur, poi, si appella ai fan della Rossa: "Per riuscire in un campionato così serrato sappiamo che i tifosi possono essere la nostra marcia in più e siamo orgogliosi di poter contare su di loro".

Leclerc

(ANSA) "La macchina mi piace molto, compresi i dettagli in bianco e giallo della carrozzeria. Quello che mi interessa di più sono le prestazioni perché è in pista che ci si gioca tutto. La SF-24 promette di essere meno sensibile e più guidabile e direi che per noi piloti è proprio quello che serve per poter fare bene". Così Charles Leclerc alla presentazione della SF-24. "Mi aspetto un passo avanti sotto molti aspetti e credo che siamo dove vogliamo essere - l'auspicio di Leclerc - In questa stagione l'obiettivo è essere sempre davanti: voglio ripagare con tante belle gare i nostri tifosi e tornare a dedicare loro delle vittorie".

SAINZ VASSEUR LECLERC