ROTOLANO LE PRIME TESTE PER IL CASO RUBIALES - JORGE VILDA, IL C.T. DELLA NAZIONALE SPAGNOLA DI CALCIO FEMMINILE, È STATO LICENZIATO PER AVER PRESO LE DIFESE DEL CAPO DELLA FEDERCALCIO, LUIS RUBIALES, DOPO IL BACIO IN BOCCA A JENNI HERMOSO - GIÀ IN PASSATO VILDA ERA STATO CRITICATO PER I SUOI METODI, AL PUNTO CHE L'ANNO SCORSO 15 CALCIATRICI AVEVANO RIFIUTATO LA CONVOCAZIONE PERCHÉ IN DISACCORDO CON LUI...