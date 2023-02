8 feb 2023 13:28

L’ADDIO DI ZANIOLO FA INCAZZARE LA ROMA (CHE INCASSA SOLO 22 MILIONI E NON 30) E MOURINHO, CHE NON POTRÀ SOSTITUIRLO E SI RITROVA CON UN ATTACCANTE IN MENO. LA LISTA DEGLI SVINCOLATI FA PIANGERE – IL CT MANCINI RITROVA UN POSSIBILE CALCIATORE PER LA NAZIONALE ANCHE SE FINORA DI ZANIOLO IN MAGLIA AZZURRA SI RICORDANO SOPRATTUTTO LE MATTANE. L’EX CT DI BIAGIO LO MISE ALLA PORTA DURANTE GLI EUROPEI…