A metà del guado. La Roma vince 1-0 la semifinale d'andata di Europa League, prendendosi un piccolo vantaggio in vista del ritorno in Germania tra 7 giorni, dove cercherà di guadagnarsi la finale di Budapest del 31 maggio. Dopo un primo tempo equilibrato, la squadra di Mou passa al 63' con Bove, rapido e abile a ribadire in rete la respinte di Hradecky sul tiro di Abraham.

Buon avvio tedesco con doppia chance prima per Andrich (para Rui Patricio) e poi per Wirtz (destro fuori di un nulla). Primo squillo giallorosso al 18': punizione di Pellegrini e stacco di Ibanez, Hradecky vola e mette in angolo. I primi 45' non offrono altre emozioni. Al 63' il vantaggio della Roma: testa di Abraham per Bove, che salta Tapsoba, palla ancora a Tammy che si gira e tira, respinge Hradecky ma sulla sfera arriva per primo lo stesso Bove che ribadisce in rete. E' poi Belotti a sfiorare il 2-0. All'87' la grande occasione per il pari tedesco: pessima uscita di Rui Patricio che si scontra con Ibanez, poi Frimpong tira a porta vuota ma salva Cristante col petto

JUVE-SIVIGLIA

Juventus-Siviglia 1-1 nella gara d'andata della semifinale di Europa League. Allo Stadium, una rete di Gatti al 97' ha raddrizzato una sfida che per i bianconeri di Allegri si era messa male al 26' con la ripartenza di Ocampos capitalizzata da En Nesyri. Nel primo tempo Rakitic ha sfiorato il raddoppio per gli andalusi, mentre nella ripresa la reazione della Juventus ha tardato ad arrivare. Con l'ultimo pallone della partita però, sugli sviluppi di corner, il colpo di testa di Gatti su sponda di Pogba ha portato al pareggio.

