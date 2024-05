L’AMORE FA FARE COSE PAZZE! SINNER E’ TALMENTE “INFIGATO” CHE INVECE DI ANDARE A VEDERE L’ULTIMA PARTITA DI NADAL AL ROLAND GARROS SI INFLIGGE IL MATCH DELLA SUA FIDANZATA ANNA KALINSKAYA CONTRO LA FRANCESE BUREL – JANNIK POCO PRIMA AVEVA RESO PUBBLICA LA STORIA CON LA TENNISTA RUSSA (EX DI KIRGYOS) – LE FOTO DEI DUE PICCIONCINI A CENA SUL LUNGO SENNA PUBBLICATE DA DAGOSPIA

Da corrieredellosport.it

sinner guarda la partita di kalinskaya

Sinner e Kalinskaya sono la nuova coppia del tennis, non c'è più nulla da nascondere. Oggi la tennista russa è stata avvistata e fotografata in tribuna mentre assisteva al debutto al Roland Garros di Jannik contro Eubanks.

Nella conferenza post partita il numero due al mondo ha reso pubblica la storia: "Sto con Anna, quello sì, pero' teniamo tutto molto riservato, conoscete la mia riservatezza... di più non dico", le sue parole.

Infine Sinner ha supportato la sua nuova fidanzata dal suo box durante la sfida del primo turno contro la francese Clara Burel. Le telecamere lo hanno ripreso mentre applaudiva. Il cappuccio in testa non è servito a nasconderlo, anche se ormai non c'è n'è più bisogno.

anna kalinskaya in tribuna a vedere sinner al roland garros

Sinner ha sottolineato anche oggi di voler mantenere riservata la sua vita privata, però ha deciso di uscire allo scoperto perché ormai le voci erano sempre più insistenti. Kalinskaya era stata avvistata a Torino, mentre lui si curava per il problema all'anca al J Medical. Poi i due erano stati visti insieme a cena in un ristorante di lusso sulla Senna a Parigi. Infine, la presenza della russa in tribuna durante la gara di Jannik: troppi indizi. Alla fine il tennista azzurro ha scoperto le carte, anche se continuerà a vivere la sua vita privata nella massima riservatezza.

