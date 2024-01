L’AMORE “PROIBITO” DI GIGI RIVA - LA STORIA NEL 1968 CON GIANNA TOFANARI CHE FECE SCANDALO - NONOSTANTE LA SEPARAZIONE UFFICIALE DAL PRIMO MARITO, LEI LEGALMENTE RISULTAVA ANCORA VINCOLATA (NON C'ERA ANCORA IL DIVORZIO). LA FUTURA MADRE DEI FIGLI FU ETICHETTATA COME “LA DAMA BIONDA” E ACCUSATA DI ESSERE LA CAUSA DELLE PRESTAZIONI DELUDENTI DI GIGI RIVA - I MOTIVI PER CUI ROMBO DI TUONO NON L’HA MAI SPOSATA: “NON ERO IL TIPO CHE...”

Estratti da fanpage.it

Non solo idolo del calcio italiano, ma anche protagonista di quello che all'epoca fu definito un vero e proprio scandalo. Gigi Riva, infatti, si innamorò di Gianna Tofanari, ma per vivere questo amore fin dall'inizio furono costretti ad affrontare degli ostacoli, poiché lei era stata già sposata. Lo raccontò il campione stesso in un'intervista al Corriere della Sera, spiegando come nacque quella passione:

Era 1968, il divorzio ancora non esisteva. Fu una cosa enorme, per quei tempi. Mi misero sulla copertina di Stop e di Novella 2000. Me ne innamorai perdutamente. Lei era già separata ma aveva un marito. Così la chiamarono la “Dama bionda” e quando attraversavo momenti di crisi, scrissero che era colpa sua, della donna fatale. Stupidaggini. Gianna è diventata mia moglie e mi ha dato due figli.

Sebbene Riva abbia sempre definito Gianna Tofanari sua moglie, il matrimonio non si è mai davvero celebrato, anche quando lei riuscì a divorziare dal marito. Alla testata, l'ex calciatore spiegò anche il perché, poi, i due decisero di non sposarsi: "Ma te lo immagini cosa succede se due si sposano? Non ero il tipo che stava a casa in pigiama. Quando smisi di giocare cominciarono gli impegni come team manager. Ero sempre fuori".

