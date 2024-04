L’ANCA SBILENCA DI SINNER: "MI FA MALE. NON È GRAVE, MA VALUTEREMO COSA È MEGLIO FARE" – DOPO IL SUCCESSO SU KOTOV A MADRID JANNIK HA PARLATO DEI PROBLEMI ALL’ANCA: "NON È NIENTE DI GRAVE, MA IN ALCUNI MOMENTI MI DÀ PIÙ FASTIDIO” - NADAL VINCE LA BATTAGLIA CON CACHIN E VOLA AGLI OTTAVI - L’AVVERSARIO LO SPIAZZA: “HAI REALIZZATO IL MIO SOGNO” (E GLI CHIEDE LA MAGLIA) - VIDEO

? I’m working late, cause I’m a Sinner ?@janniksin comes from 3-5 in the second set to defeat Kotov 6-2 7-5 in Madrid!#MMOpen pic.twitter.com/WdbJfNDEpm — Tennis TV (@TennisTV) April 29, 2024

Da gazzetta.it

jannik sinner

Jannik Sinner è agli ottavi del torneo di Madrid dopo il successo 6-2 7-5 sul russo Kotov. Non è stato un match semplice. Jannik è parso dolorante all'anca destra, la stessa che lo aveva infastidito a Montecarlo. "Nel primo set ci sono stati tanti break, ho cercato di migliorare il rendimento al servizio - ha detto Sinner alla fine del match -. Lui ha cominciato a rispondere meglio. Il feeling con la palla è stato migliore nel primo set. Ho faticato molto nei miei game di servizio".

Sinner ha poi spiegato il problema fisico che gli ha fatto dire al suo angolo: "Mi fa male". "Ho avuto un po' di problemi all'anca destra nell'ultimo periodo - ha detto Jannik nell'intervista in campo dopo la partita - non è niente di grave, ma in alcuni momenti mi dà più fastidio. Ho un ottimo team che mi cura, spero di essere al meglio. Vediamo domani che cosa succederà, valuteremo che cosa è meglio per il mio corpo". Sinner ha spiegato che non si tratta di una nuova lesione, ma che il problema è legato al lavoro in palestra della scorsa settimana

NADAL

Da fanpage.it – Estratti

jannik sinner

(…) Partiamo dalla fine. E in particolare dal momento dei saluti tra Nadal e Cachin, al termine del match vinto dallo spagnolo in tre set a Madrid. Quando l'argentino sconfitto, si è avvicinato al campione spagnolo, ha iniziato a sussurrargli qualcosa che è stato registrato dalle telecamere. Una richiesta particolare quella del numero 91 al mondo: "Hai realizzato un sogno per me, grazie. Posso avere la tua maglietta, il tuo asciugamano o qualcosa del genere?".

nadal cachin rafa nadal