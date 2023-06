L’ANNUS HORRIBILIS DI BERRETTINI: POCHE SPERANZE PER WIMBLEDON - IL TENNISTA ROMANO NON RIESCE A RIPRENDERSI DAL PROBLEMA AGLI ADDOMINALI E NONOSTANTE GLI ALLENAMENTI DEGLI ULTIMI GIORNI NON HA SCIOLTO I DUBBI SULLA PARTECIPAZIONE AL TORNEO – PAOLO BERTOLUCCI, COMMENTATORE SKY (DOVE LAVORA ANCHE MELISSA SATTA): "MI DÀ FASTIDIO CHI TIRA IN BALLO LA STORIA DI BERRETTINI CON MELISSA. FATEVI I CAZZI VOSTRI"

Tra i pretendenti al titolo di Wimbledon sarà difficile vedere quest'anno Matteo Berrettini, che nonostante gli allenamenti degli ultimi giorni non ha ancora sciolto i dubbi sulla sua partecipazione al più importante e storico torneo del circuito. La rinuncia al Queen's dopo la sconfitta di Stoccarda contro Sonego non sono comunque segnali incoraggianti per quello che negli anni si è scoperto tra i migliori interpreti della superficie. Continua quindi il momento da incubo del tennista 27enne romano che al momento sembra non riuscire a ritrovare il suo gioco.

Bertolucci, ma Sinner sta vivendo davvero un periodo di involuzione? Ha rivelato di aver perso il sorriso.

"Sinner non è che abbia mai riso più di tanto (scherza, ndr), ma d’altronde il sorriso viene quando vinci le partite. Quando invece ci sono degli intoppi e perdi, dentro sei cupo e non c’è nulla da fare. Ti vengono diversi dubbi in testa e cominci a pensare a cosa hai sbagliato. Questo ti porta ad avere un rendimento inferiore".

Può avere influito anche il fatto di non riuscire a fare un ulteriore step, magari anche i paragoni con Alcaraz?

"Alcaraz è un fenomeno. Sinner è un top 10, che con l’esperienza sono sicuro che salirà ancora.

Capitolo Berrettini. Sembra entrato in un tunnel, ma un risultato positivo può far svoltare la stagione?

"Il risultato positivo arriva se sei a posto. Puoi vincere all’Enalotto, ma nel tennis è impossibile se non sei al top. Lui ha questo problema degli addominali poco forti e tendenzialmente è portato ad avere questi infortuni. Il suo è un tennis molto strappato con il servizio e il dritto, poco accompagnato. Quindi questi scatti continui, accelerazioni dure e rigide, non gli fanno bene. Il problema poi è che questi muscoli li usi sempre: quando dormi la notte, quando scendi dalla macchina".

Il suo crollo è legato solo al problema fisico? Le critiche e il gossip non aiutano.

"Non è un crollo, è un problema fisico. Se poi la gente ci vuole mettere in mezzo altre cose… Se stava con Francamaria Fraschetti (nome immaginario, ndr) non gliene fregava niente a nessuno. Siccome sta con una ragazza famosa, allora la colpa è quella. Come se gli altri tennisti non avessero rapporti con altre donne. Mi danno un tale fastidio ste cose, non le sopporto. Da una parte c’è l’invidia, ma poi io dico: fatevi i ca**i vostri".

Anche nel tennis inizia ad esserci accanimento e troppa ingerenza nella vita privata degli atleti.

"È assurdo, ognuno di noi s’innamora nella sua vita della persona giusta o di quella sbagliata. Lui gioca per se stesso, se vince guadagna e bene, se perde paga lui. Non deve rendere conto a nessuno. Se la sera va a letto e fa le cinque della mattina, si ubriaca, fuma e non vince sono affari suoi. E invece la gente se la prende. Io vengo a casa tua a dire quello che devi fare forse? Questi qui sono gli stessi che vogliono insegnare ai fondi che gestiscono migliaia di miliardi nel mondo come amministrare una società di calcio".

Sui social però con Adriano Panatta vi divertite quasi come quando eravate in campo.

"Con Adriano ci siamo sempre divertiti. Il rapporto è rimasto lo stesso, non è mai cambiato, anche se ci sentiamo una volta ogni cinque mesi o ci vediamo due volte all’anno. Però non cambia nulla, io di lui posso dire qualsiasi cosa e lui di me, il bello è quello: che ci possiamo prendere in giro in continuazione. La gente che viene a cena con noi si diverte senza invidia, senza cattiveria".

