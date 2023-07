L’ANTITRUST HA MULTATO DAZN (7 MLN) E TIM (760MILA) MILA EURO PER “VIOLAZIONI SUI DIRITTI TV DELLA SERIE A” - SECONDO L’AUTHORITY, L’ACCORDO, CHE PREVEDEVA L’ESCLUSIVA A FAVORE DI TIM E IL DIVIETO DI INTESE CON I SUOI CONCORRENTI, POTEVA DETERMINARE "EFFETTI DANNOSI PER LE DINAMICHE COMPETITIVE IN ATTO NEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI". L’INFRAZIONE È DURATA POCO PIÙ DI UN MESE…

Da open.online

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha multato per 7 milioni DAZN e per 76 mila euro Tim. Le due aziende, secondo l’authority, si sono accordate sui diritti tv del campionato di calcio 2021-2024. L’accordo, che prevedeva l’esclusiva per Tim e il divieto di partnership con concorrenti, poteva determinare effetti dannosi per le dinamiche competitive in atto nel settore delle tlc nei mercati dei servizi di connettività e della vendita al dettaglio dei servizi televisivi a pagamento.

Per questo Tim ha commerciato un’offerta in bundle non replicabile dai suoi concorrenti. Che comprendeva i contenuti di TimVision, quelli di DAZN e il servizio. L’offerta impediva ai concorrenti la possibilità di fare lo stesso. Limitando la capacità di esercitare una pressione concorrenziale nei confronti della stessa Tim.

