Estratto dell'articolo di Chiara Zucchelli per il Corriere dello Sport

L ’allenatore della Roma. L’allenatore della Lazio. Il capitano della Lazio. I due giocatori più rappresentativi, e forti, della Roma. Il faro del centrocampo della Juventus. Il talento a stelle e strisce del Milan. E poi, ancora: sponsor, dirigenti, secondo qualcuno persino responsabili delle biglietterie delle principali società italiane e anche chi si occupa della sicurezza negli stadi. L’Arabia Saudita è pronta a impadronirsi del calcio italiano. […]

Cosa ne sarà di quello che una volta era il campionato più bello del mondo se l’Arabia, che tra l’altro ospiterà i Mondiali del 2034, farà razzia di tutti i più forti talenti? Rabiot, che con la Juve ha rinnovato per una sola stagione, è stato messo nel mirino e si parla di uno stipendio superiore ai 25 milioni annui. Ancora di più i soldi che andrebbero a Pulisic, per un trasferimento che aprirebbe scenari non solo sportivi. Immobile piace, e non da oggi, e potrebbe chiudere lì la carriera. […]

Le società e le strutture sono di altissimo livello: quando un calciatore arriva ci sono donne e uomini del club che pensano a tutto. Anzi, che hanno già pensato a tutto, dalle tate ai medici, dalle migliori scuole a, persino, i più prestigiosi saloni di bellezza aperti 24 ore al giorno. La Serie A cosa può opporre a tutto questo lusso a cinque, sei, sette stelle? Un campionato competitivo? Difficilmente strutture all’avanguardia e, se si va avanti così, neppure partite di alto livello.

Ha detto no anche José Mourinho che però a giugno sarà libero dal contratto con la Roma e ha ottimi rapporti con il mondo saudita: è già nel board della Mahd Sports Academy. Vederlo lì è più di un’ipotesi. E chissà che non possa riproporsi il derby, in programma tra nove giorni, con Maurizio Sarri, un altro che è cercato dagli arabi. Non è così semplice che vada, al contrario di Mou, ma è una possibilità. Non è un caso, infatti, che la Lega voglia aumentare il numero di stranieri per formazione (da 8 a 10) così come sono aumentate le squadre, da 16 a 18. […]

I 10 giocatori più importanti della Saudi Pro League[…] sono seguiti sui social network da 1,5 miliardi di persone (le influenzano e ne orientano talvolta le opinioni) e nei loro contratti sono previsti persino bonus che permettono loro di incrementare la busta paga per ogni post su Instagram, Facebook, X e TikTok nei quali viene promossa l’immagine del Paese; con un semplice clic, ad esempio, a Neymar può arrivare un bonifico da 500mila euro, a Ronaldo quasi il doppio.

[…] E poi, ancora: l’Arabia guarda al turismo, sta stringendo accordi commerciali e culturali con i Paesi dell'Unione Europea, organizza concerti, mostre e proiezioni di film internazionali (tutto proibito fino a pochi anni fa) e questo, per i giocatori e i loro entourage, è un tema sensibile. Ecco perché la Serie A, quanto prima, deve trovare una soluzionDomani potrebbe essere già tardi.

