19 dic 2023 12:16

L’ARABIA E L’ORGOGLIO DI DE LAURENTIIS: “LA SUPERCOPPA? SE I CAMPI DI ALLENAMENTO A RIAD NON SONO ALL’ALTEZZA, NON MANDO IL NAPOLI” - OGGI UNA DELEGAZIONE DEL CLUB PARTENOPEO PARTIRÀ PER L’ARABIA SAUDITA PER EFFETTUARE SOPRALLUOGHI. IL 18 GENNAIO C’E’ NAPOLI-FIORENTINA, IL 22 LA FINALE – DE LAURENTIIS SULLA SUPERCOPPA IN ARABIA SI ERA GIA’ ESPRESSO: “UNA ROBA DA DEFICIENTI”