Wojciech Szczesny giura ancora eterno amore alla Juventus. Il portiere polacco, nel corso dell'estate, non ha nascosto la sua volontà di continuare a indossare la maglia bianconera nonostante le voci di mercato che lo davano in partenza. […]

Queste le sue parole al portale polacco TVP Sport: "Offerte dall'Arabia? Ho già guadagnato un sacco di soldi nella mia vita. Preferisco le sfide divertenti e difendere la porta della Juventus è la sfida più bella che posso avere. Ho letto molto poco di me stesso. Ma non c'è argomento ed è difficile che una voce possa avere influenza su di me. So che sono e sarò un giocatore della Juventus, a meno che non mi vogliano" […]

2 – NAPOLI, ZIELINSKI RESTA E FIRMA: PER VEIGA SI TRATTA

[…] quando Piotr Zielinski ha cominciato a sussurrare ad Adl «io resto qua» l’ha fatto con dolcezza, senza mai mostrarsi irrispettoso, né prepotente. Come in una delle sue veroniche, con quell’eleganza che si porta dentro, pur capendo che voltando le spalle agli arabi avrebbe fermato un flusso di danaro - verso il proprio conto in banca e pure verso quello del club - ma in genere si va dove trascina il cuore.

«Resto qua». L’ha detto e l’ha fatto, lasciando perdere i trentasei milioni di euro dell’Al Ahli e «bruciando» i trenta garantiti al Napoli: e De Laurentiis ha capito, l’ha convocato e si sono ripromessi d’aggiornarsi.

C’è un rinnovo pronto, a cifre più moderate rispetto ai 4,8 che guadagna adesso: potrebbe allungare sino al 2027, per tre milioni e un premio alla firma, così realizzerebbe il proprio sogno, starsene a Napoli, assorbirla ancora con lo scudetto al petto, provare ad avvicinare le quattrocento presenze in azzurro (per ora sono 329) e poi, se ci sarà tempo e non interverranno fatti nuovi e imprevedibili, inseguire Hamsik, ch’è più difficile.

Zielinski appartiene a quelli che sanno dire di no alle lusinghe, è un partito assai ristretto di uomini che appartengono ad una genia diversa - non migliore e né peggiore ci mancherebbe - ma alternativa: aveva espresso in tempi non sospetti il desiderio di non spostarsi, per un po’ ha vacillato dinnanzi alle pressioni e pure al timore di doversene stare fuori rosa, infine ha ricevuto l’adesione del Napoli, che ha capito, ed ha potuto sorridere. […]

