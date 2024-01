L’ENNESIMA FOLLIA DELL’ORGANIZZAZIONE ATP VA IN CULO A SINNER (E FAVORISCE DJOKOVIC)! CAOS AGLI AUSTRALIAN OPEN, SLITTA L'ORARIO D'INIZIO DELLA SFIDA DI JANNIK CONTRO RUBLEV, CON L'ALTOATESINO CHE POTREBBE FINIRE A NOTTE FONDA: È GIÀ POLEMICA, ANCHE PERCHE’ DJOKOVIC, CHE HA GIA’ CONQUISTATO LA SEMIFINALE, AVRA’ PIU’ TEMPO PER RIPOSARE - IL PRECEDENTE A PARIGI

È già polemica sul match tra Sinner e Rublev agli Australian Open, ancora prima del suo inizio. La sfida tra l'altoatesino e il russo, che decreterà lo sfidante di Djokovic in semifinale, è infatti slittata nel suo orario d'inizio, e rischia di iniziare a notte fonda.

Il quarto di finale tra Sinner e Rublev rischia di slittare rispetto al programma, con la sfida tra Krejcikova e Sabalenka, sul campo centrale prima del maschile, che ha già accumulato due ore di ritardo. Gli organizzatori del torneo hanno chiesto alle due tenniste di spostarsi sul campo della Margaret Court Arena, lasciando libera la Rod Laver Arena per Sinner e Rublev, ma hanno risposto di no.

Di questo passo, l'altoatesino scenderà in campo tardi (intorno alle ore 23 di Melbourne), per una sfida complicata che rischia di terminare in notte fonda. Un duro svantaggio nei confronti del suo possibile prossimo avversario: Djokovic, infatti, ha terminato il suo match alle 20.30 a Melbourne, avendo a disposizione tempo per riposare. Polemico anche McEnroe sulla situazione: "È troppo tardi per due match, uno andrebbe spostato"

Sinner e i match in ritardo, il precedente

Non è la prima volta che una situazione del genere accade a Sinner. Il precedente, infatti, è di qualche mese fa quando decise di ritirarsi dal Masters 1000 di Parigi-Bercy. In quell'occasione il debutto di Sinner al secondo turno contro Mckenzie McDonald si concluse alle 2:37 del mattino, con l'ottavo di finale contro Alex De Minaur fissato poi alle ore 17 del giorno dopo, ovvero meno di 14 ore dopo il suo primo match. Una situazione che portò Sinner alla decisione di ritirarsi, anche per risparmiarsi in vista delle Atp Finals.

