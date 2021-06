29 giu 2021 17:02

L’EQUIPE FA LO SHAMPOO A DESCHAMPS - AL CT DELLA FRANCIA PERCHE’ E’ VENUTO IN MENTE DI FAR GIOCARE RABIOT TERZINO? STRONCATA LA DIFESA. IL GIORNALE FRANCESE MASSACRA PAVARD, LENGLET, KIMPEMBE E VARANE. DISASTROSO MBAPPÉ - SI SALVANO SOLO LLORIS, POGBA E BENZEMA _ L’EPITAFFIO PER DESCHAMPS: “LA SUA SQUADRA ALTRIMENTI, COLLETTIVAMENTE, NON HA DOMINATO NULLA. UN PO’ COME LUI”…