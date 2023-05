L’ERRORE DI SPINAZZOLA E L’ENNESIMA CAPPELLATA DI IBANEZ CONDANNANO LA ROMA: L’INTER PASSA ALL’OLIMPICO, VINCE LA QUARTA GARA DI FILA E RISCAVALCA IL MILAN – SI CONFERMANO I LIMITI DI ROSA DEI GIALLOROSSI CHE CONCLUDONO LA PARTITA CON DUE RAGAZZI DELLA PRIMAVERA (MISSORI E PISILLI) - PER MOURINHO IL POSTO CHAMPIONS PUO’ ARRIVARE SOLO IN CASO DI VITTORIA DELLA EUROPA LEAGUE – LE PROTESTE NEI CONFRONTI DELL’ARBITRO MARESCA E IL BATTIBECCO MOU-BARELLA

Estratto da gazzetta.it

roma inter

L'Inter vince all'Olimpico la quarta gara di fila in campionato, la quinta compresa la Coppa Italia, si riprende il quarto posto in classifica che il Milan le aveva sottratto per qualche ora e adesso, a quattro giornate dalla fine del torneo, Inzaghi vede molto più vicina la qualificazione alla prossima Champions. Per Brozovic e compagni, un gol subito nelle ultime 5 sfide, il successo contro una diretta avversaria è il miglior biglietto da visita in vista dell'euro-derby di mercoledì contro il Diavolo. Per Mourinho, due punti negli ultimi quattro turni, la conferma che il momento è difficile complici soprattutto gli infortuni. Giovedì contro il Bayer Leverkusen sarà un'altra battaglia da combattere ad handicap viste le assenze.

MOU-BARELLA

Da corrieredellosport.it

Un'azione da quinto a quinto, da destra a sinistra, ha portato l'Inter in vantaggio all'Olimpico contro la Roma: cross di Dumfries e stoccata di mancino di Dimarco dalla parte opposta che ha sorpreso la difesa giallorossa. È bastato questo ai nerazzurri per chiudere in vantaggio il primo tempo, piuttosto teso e nervoso. Non sono mancati contrasti duri, proteste nei confronti dell'arbitro Maresca e battibecchi tra campo e panchina.

roma inter mourinho barella

Mourinho contro Barella

Per esempio, al 44' Barella è rimasto dolorante per terra vicino alla linea laterale, nei pressi della panchina della Roma, dopo un colpo subito da Ibanez. L'arbitro non è intervenuto, Mourinho invece sì: si è avvicinato al centrocampista dell'Inter, oltrepassando l'area tecnica, e gli ha urlato "ma che caz** fai". Per il tecnico giallorosso Barella ha accentuato il fallo e gli ha rimproverato di stare troppo spesso a terra perdendo tempo.

