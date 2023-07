7 lug 2023 18:31

L’EX PORTIERE OLANDESE EDWIN VAN DER SAAR È RICOVERATO IN TERAPIA INTENSIVA PER UN’EMORRAGIA CEREBRALE – VAN DER SAAR HA 53 ANNI E ATTUALMENTE È DIRETTORE GENERALE DELL’AJAX: SI TROVAVA IN VACANZA IN UN’ISOLA DELLA CROAZIA QUANDO HA AVUTO UN MALORE ED È STATO TRASPORTATO IN ELICOTTERO IN OSPEDALE…