27 apr 2023 11:00

L’EXIT STRATEGY DI CHARLES LECLERC – IL PILOTA MONEGASCO VUOLE UNA FERRARI AL TOP PER DECIDERE SE RESTARE A MARANELLO: LA MERCEDES È PRONTA A OFFRIRGLI PONTI D’ORO. E C’E’ LA CLAUSOLA CHE PERMETTE AL PILOTA DI LIBERARSI IN ANTICIPO SE NON TOTALIZZASSE UN CERTO NUMERO DI PUNTI IN CAMPIONATO ENTRO AGOSTO – LUI HA CHIESTO AI TIFOSI DI NON ASSEDIARLO SOTTO CASA (MA L'INDIRIZZO ERA STATO LECLERC A RIVELARLO)