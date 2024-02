E’ FINITA TRA BERRETTINI E MELISSA SATTA? LUI NON FESTEGGIA IL COMPLEANNO DI LEI E SI CONCENTRA SOLO SUL TENNIS - IL TENNISTA ROMANO STA RECUPERANDO DALL’INFORTUNIO ED E' A LAVORO A MONTECARLO CON IL NUOVO COACH, FRANCISCO ROIG. SONO SEMPRE PIÙ FORTI LE VOCI DI ROTTURA CON LA SCIO’-GIRL. BERRETTINI E SATTA NON SI FANNO VEDERE INSIEME DA DIVERSO TEMPO (SUI SOCIAL DI LUI L’ULTIMA FOTO INSIEME RISALE A SETTEMBRE)…

Lorenzo Nicolao per corriere.it- Estratti

melissa satta matteo berrettini foto di chi

Il 2024 potrebbe rappresentare una nuova fase della vita professionale e privata di Matteo Berrettini. Il tennista romano, numero 7 al mondo nel gennaio 2022 e oggi sceso fino al 124esimo posto, tanto da dover sperare nella classifica protetta, lavora per recuperare al più presto dall’infortunio che in agosto lo aveva fermato durante gli Us Open e da quello che quest’anno gli aveva precocemente interrotto la prima parte della stagione in Australia.

Il successo di un collega come Jannik Sinner e la vittoria della Coppa Davis, alla quale ha assistito nella fase finale solo da spettatore, deve aver risvegliato la sua voglia di riscatto.

MELISSA SATTA BERRETTINI

In questi giorni Berrettini si sta allenando a Montecarlo, in palestra e in campo, con il suo nuovo allenatore, mentre la relazione con la showgirl Melissa Satta sembra ormai far parte del passato. Nessuno dei due si è pronunciato pubblicamente, ma le voci che si rincorrono da qualche giorno sono sempre più consistenti. Berrettini e Satta non si fanno vedere insieme da diverso tempo (sui social di lui l’ultima foto insieme risale a settembre), ma il compleanno di lei senza il tennista è stato visto da molti come una conferma.

(...)

satta berrettini

La showgirl, non si è persa d’animo e ha soffiato comunque le candeline sopra un ciambellone fatto in casa insieme a Maddox Prince Boateng, figlio avuto con l’ex calciatore del Milan. Nei giorni scorsi lei aveva trascorso qualche giorno a St. Moritz con alcuni amici, ma anche in questo caso del tennista non si è vista neanche l’ombra. «Berrettini in crisi a causa mia? Sono una donna esposta. Ogni tanto serve trovare il capro espiatorio» aveva confidato Satta a Francesca Fagnani lo scorso ottobre, durante il programma «Belve». All’ex velina il problema potrebbe quindi non porsi più, mentre Berrettini appare ora determinato a cercare un riscatto, più che nella vita amorosa soprattutto sui campi da tennis.

