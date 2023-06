11 giu 2023 23:20

L’IMPRESA DA KOLOSSAL DI RANIERI – SIR CLAUDIO RIPORTA IL CAGLIARI IN SERIE A CON UN GOL ALL’ULTIMO RESPIRO DI PAVOLETTI. "L’AGGIUSTATORE" RANIERI ERA SUBENTRATO A LIVERANI A DICEMBRE CON IL "CASTEDDU" DODICESIMO IN CLASSIFICA - PER IL PRESIDENTE DEL BARI LUIGI DE LAURENTIIS DOVEVA ESSERE “UNA SERATA DA CINEMA”. MA PER I "GALLETTI" È STATA UNA NOTTE HORROR - L'HAPPY END DI RANIERI E LE SUE LACRIME DI GIOIA – IL VERONA BATTE LO SPEZIA 3-1 E RESTA IN A - VIDEO