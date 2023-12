7 dic 2023 15:47

L’INCHIESTA SUI BILANCI DELLA JUVENTUS SI ALLARGA – LA PROCURA DI ROMA, CHE HA ACQUISITO I DOCUMENTI DA TORINO, STA INDAGANDO ANCHE SUL BILANCIO CHIUSO AL 30 GIUGNO 2022 – L’INCHIESTA “PRISMA”, CHE IN SEDE DI GIUSTIZIA SPORTIVA HA GIÀ PORTATO AI 10 PUNTI DI PENALIZZAZIONE PER I BIANCONERI E ALLA SQUALIFICA DEGLI EX VERTICI DEL CLUB, SI ERA CONCENTRATA INIZIALMENTE SUI BILANCI DAL 2019 AL 2021 – AL MOMENTO LA JUVENTUS NON RISULTA INDAGATA PER I CONTI DEL 2022