LAUTARO

L'Inter ha dominato nel secondo anticipo del venerdì di Serie A battendo 4-0 a San Siro la Salernitana di Liverani. Ai nerazzurri, che si confermano in vetta alla classifica, è bastato un tempo per chiudere la pratica realizzando tre reti dopo un palo di Thuram e una traversa di Barella già prima dell'intervallo.

Al 17' il francese ha sbloccato il match su assist di Carlos Augusto che due minuti più tardi ha servito a Martinez il pallone del raddoppio direttamente da fallo laterale. Al 40' il tris di Dumfries ha chiuso i conti, lasciando spazio solo al poker di Arnautovic al novantesimo

SIMONE INZAGHI BEPPE MAROTTA

LAUTARO

Da ilnapolista.it

Dopo la notizia dell’addio di Mbappé al Psg sono cominciati a c ricolare i nomi dei possibili sostituti dell’attaccante francese. Tra questi spiccano quelli di Vitro Osimhen, Lautaro Martinenz e Leao. In serata, l’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta a San Siro ha risposto ad alcune domande a Sky nel pre partita di Inter-Salernitana.

Lautaro nel mirino del Psg

Si parla ovviamente dell’interesse del Psg su Lautaro Martinez e il rischio senza rinnovo

«Noi rischiamo quotidianamente, il calcio è fatto anche di cose come questa… Segnali in tal senso non ci sono e se ci fossero li gestiremmo nel migliore dei modi. Non ci facciamo condizionare dai media perché siamo l’Inter e non vedo la differenza tra noi e il Psg. Forse loro hanno mire diverse ma noi abbiamo una proprietà forte e siamo competitivi. Abbiamo obiettivi importanti e vogliamo concentrarci su questo cammino».

Il rinnovo del Toro e di Barella? «Non generano ansia, perché abbiamo a che fare con dei professionisti, uomini veri innamorati della maglia. Siamo fiduciosi e non vorremmo parlarne più di tanto: in questi due mesi l’obiettivo è concentrarci sulle partite che avremo in calendario»