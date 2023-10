L’INTER "MATA" IL TORO 0-3 E TORNA IN VETTA: A SEGNO THURAM, LAUTARO E CALHANOGLU NEL RECUPERO SU RIGORE - QUARTA VITTORIA IN TRASFERTA SU QUATTRO PER I NERAZZURRI CHE IN ATTESA DI MILAN-JUVENTUS DI DOMANI SERA SORPASSANO LA SQUADRA DI PIOLI - IL TERRIBILE INFORTUNIO AL GINOCCHIO DEL GRANATA SCHUURS CHE ESCE IN LACRIME E LE FRASE DEL CENTROCAMPISTA DELL'INTER NICOLO’ BARELLA...

La tappa di Torino ridà il sorriso all’Inter: Inzaghi non fallisce il sabato sera sotto la Mole e si addormenta in vetta al campionato. Il tecnico nerazzurro firma il momentaneo sorpasso sul Milan, e ora può mettersi comodo sul divano (e senza pensieri) per godersi il big-match di domani tra i rossoneri e la Juventus.

Un buon Toro fino a metà gara viene piegato nella ripresa dai gol di Thuram e Lautaro arrivati poco dopo il decisivo infortunio di Schuurs (si teme la rottura del ginocchio sinistro), episodio sul quale gira completamente la partita. Nel recupero il rigore di Calhanoglu chiude lo stadio sullo 0-3. Nel secondo tempo, i nerazzurri prendono completamente in mano il controllo della serata e legittimano pienamente il blitz torinese. Per i granata è la quarta partita di fila senza segnare, la terza sconfitta nelle ultime quattro giornate: classifica alla mano, sabato a Lecce sarà già un crocevia che il Toro non potrà fallire

SCHUURS

Il terribile infortunio di Schuurs ha bloccato la sfida tra Torino e Inter per qualche minuto. Il difensore olandese, dopo essere caduto a terra da solo per un movimento innaturale del ginocchio, è uscito dal campo in barella tra le lacrime. Inizialmente non l'ha presa bene Barella, ammonito per proteste dopo il fischio dell'arbitro Marchetti.

Dopo l'infortunio di Schuurs, leggermente pressato da Calhanoglu, Barella si è infuriato con l'arbitro urlando: "È caduto da solo!". Il centrocampista dell'Inter, però, non aveva realizzato la situazione con il difensore granata a terra in lacrime. Barella si è dunque sincerato delle condizioni dell'avversario, per poi scusarsi con Juric delle sue proteste: "Mister, non l'ho fatto apposta, mi dispiace". Poi ancora, uscendo dal campo al 57' si giustifica: "Non lo avevo visto".

