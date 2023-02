22 feb 2023 23:44

L’INTER SI BEVE IL PORTO CON IL GOL DEL REDIVIVO LUKAKU: INZAGHI DEVE RINGRAZIARE ANCHE LE PARATE DI ONANA CHE E' STATO PROVVIDENZIALE IN ALMENO 3 OCCASIONI. GLI UOMINI DI CONCEIÇAO, CHE HANNO FINITO IN 10 PER IL ROSSO A OTAVIO, NON PERDEVANO DA 4 MESI – LO SCAZZO DZEKO-ONANA: IL "CIGNO DI SARAJEVO" HA RIPETUTO 3 VOLTE AL SUO PORTIERE: "DEVI STARE ZITTO E TORNARE IN PORTA”- SOLO 1-1 DEL CITY A LIPSIA - VIDEO