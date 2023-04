24 apr 2023 17:04

L’ITALIA ALLA CONQUISTA DELL’EUROPA – NON ERA MAI SUCCESSO NELLA STORIA DEL CALCIO CHE CINQUE SQUADRE DELLA SERIE A ARRIVASSERO NELLE SEMIFINALI EUROPEE TUTTE INSIEME (MILAN E INTER IN CHAMPIONS, JUVENTUS E ROMA IN EUROPA LEAGUE E FIORENTINA IN CONFERENCE) – PENSARE DI FARE IL “TRIPLETE” EUROPEO, VINCENDO TUTTE E TRE LE COMPETIZIONI, È UN AZZARDO - PEP GUARDIOLA SUI SUCCESSI DELLE SQUADRE ITALIANE: “SIETE TORNATI AL CENTRO DEL CALCIO”