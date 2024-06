19 giu 2024 10:56

L’ITALIA HA IL PIE’ VELOCE! DOPO LA DOPPIETTA AGLI EUROPEI, JACOBS E ALI VOLANO A TURKU, IN FINLANDIA: SUI 100 METRI ENTRAMBI RIESCONO A SCENDERE SOTTO I 10 SECONDI (9’’92 PER MARCELL, 9’’96 PER CHITURU) COME NON ERA MAI RIUSCITO A DUE ITALIANI - JACOBS NON ANDAVA COSÌ FORTE DA TOKYO 2021, QUANDO AVEVA VINTO L'ORO CON 9"80. ED ERANO DUE ANNI, DAGLI EUROPEI DI MONACO, CHE L'AZZURRO NON SCENDEVA SOTTO I 10'' – VIDEO