L’ITALIA HA IL PIE’ VELOCE – STORICA DOPPIETTA AZZURRA NELLA FINALE DEI 60 METRI AGLI EUROPEI INDOOR: SAMUELE CECCARELLI BATTE ANCORA JACOBS CHE SI INFORTUNA – “PRIMA VOLTA CHE FACCIO L'EUROPEO, VINCERE ADDIRITTURA. I CAPELLI DA MATRICOLA? MI HANNO PORTATO FORTUNA…” – CECCARELLI AVEVA GIA’ SUPERATO JACOBS AGLI ASSOLUTI DI ANCONA... - VIDEO

Estratto da gazzetta.it

samuele ceccarelli

Una finale dei 60 da sogno, un risultato storico: Samuele Ceccarelli è il nuovo campione europeo indoor in 6"48, Marcell Jacobs è d'argento in 6"50. L'Italia domina la finale veloce come mai prima d'ora.

è senza parola Ceccarelli: "Prima volta che faccio l'Europeo, vincere addirittura... Quando mi hanno dato il pettorale blu di leader europeo mi sono un attimo irrigidito, ma ho continuato a correre contro me stesso. Il livello è altissimo, sono io il nuovo arrivato. I capelli da matricola? Mi hanno portato fortuna, ora però basta. Grazie a tutti". "Ceccarelli era al top della forma, speravo andasse a medaglia ma non d'oro. Almeno è rimasta in casa. Io ho dato tutto quello che avevo, ho fatto tutto il possibile. Mi ha battuto il campione italiano e campione europeo con il miglior crono continentale dell'anno. Ho dato il 110%, ora mi concentro sulla stagione outdoor e faremo grandi cose. Anche con la staffetta con questa new entry"

marcell jacobs jacobs