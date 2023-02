L’ITALIA SARA’ PURE UN PAESE RAZZISTA MA PAGA BENE – PAOLETTA EGONU, DOPO I FALLIMENTI CON LA NAZIONALE, I MONOLOGHI SANREMESI E LE BATTUTE A VUOTO SULL’ITALIA DESCRITTA COME FOSSE L’ALABAMA DEI TEMPI DI ROSA PARKS, È PRONTA A LASCIARE ISTANBUL PER TORNARE NEL NOSTRO PAESE, A MILANO. IL POSTO IDEALE PER CONTINUARE A COLTIVARE LE SUE AMBIZIONI (PALLAVOLISTICHE ED EXTRA). MA SCANDICCI TENTA IL COLPACCIO...

Estratto dell'articolo di Pierfrancesco Catucci per il “Corriere della Sera”

paola egonu 2

Promessi sposi lo erano già da qualche settimana, ora siamo alla scelta delle fedi. Paola Egonu e il Vero Volley Milano sono vicini a chiudere un accordo (che fino a qualche mese fa sembrava impensabile) per il ritorno in Italia dell’opposta della Nazionale e del Vakifbank Istanbul, protagonista al Festival di Sanremo. Di qui alle nozze — la firma arriverebbe ad aprile e l’ufficialità a maggio-giugno — solo Scandicci (che ha potere d’acquisto e ambizione, ma non è ancora al livello di Milano, nonostante il successo di domenica) potrebbe inserirsi.

PAOLA EGONU

Perché il Vakif, nonostante i no di Boskovic e Vargas, sembra ormai deciso a portare avanti una vera e propria rivoluzione tecnica.

Egonu a Milano, d’altronde, sarebbe la soluzione perfetta per entrambi: l’azzurra sarebbe nel posto ideale per continuare a coltivare le sue ambizioni (pallavolistiche ed extra), il club metterebbe in organico una delle giocatrici più forti al mondo, ma anche la migliore testimonial per promuovere quel definitivo trasferimento del club da Monza a Milano che alza gli obiettivi. A cominciare da quello scudetto perso in finale lo scorso anno e che la società della presidente Alessandra Marzari vuole tornare a sognare già tra qualche mese. Prima di abbracciare Paola Egonu.

